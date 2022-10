Depois da tarja de protesto exibida no jogo contra o Union Saint-Gilloise, a claque do Sporting de Braga voltou a manifestar-se contra a entrada Qatar Sports Investments na SAD minhota.



Numa nota divulgada nas redes sociais, os Bracara Legion frisam que se movem pelo amor ao clube e começam por lembrar o que aconteceu a outros emblemas que tiveram investimento semelhante.



«Não embarcamos em ilusões de investimentos milionários e promessas de títulos, conhecemos bem essa falsa retórica e sabemos como é que ela acabou em clubes como o Desportivo das Aves,Os Belenenses, União de Leiria, Leixões, entre muitos outros casos», pode ler-se.



A claque bracarense refere que os 'mandantes' da QSi estão «manifestamente envolvidos na prática de crimes hediondos, de como são o exemplo as milhares de mortes de trabalhadores escravizados que laboravam na construção das estruturas para o Mundial deste ano».



Os Bracara Legion terminam o comunicado com deixando uma questão: «Aceitarão os associados do Sporting Clube de Braga, a troco dum 'pretenso' aumento de competitividade, dinheiro manchado com o sangue de inocentes? Esperemos em breve por essa resposta, a nossa foi dada ontem de forma cabal e inequívoca!.»