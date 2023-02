Para além de FC Porto e Rio Ave, clubes que Christian Atsu representou em Portugal, também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga manifestaram pesar pela morte do jogador ganês, na sequência do sismo que atingiu a Turquia há cerca de duas semanas.

«A FPF expressa as mais sentidas condolências pelo falecimento trágico e precoce, aos 31 anos, de um jogador que passou pelo futebol português entre 2009 e 2012, tendo representado a equipa de juniores do FC Porto por um ano e meio (oriundo da academia do Feyenoord no Gana), depois o Rio Ave e mais tarde a equipa principal do FC Porto, onde foi campeão nacional e vencedor da Supertaça», recorda a FPF.

«A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Chistian Atsu, jogador que integrou os nossos campeonatos profissionais durante três temporadas. Ao longo desse período, o extremo ganês somou 63 jogos ao serviço de FC Porto e Rio Ave FC na Liga Portugal bwin e foi um dos bons talentos com o qual tivemos oportunidade de contar nos nossos relvados durante vários anos», refere a Liga.

Também o Sporting prestou homenagem a Atsu, com uma publicação nas redes sociais.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Christian Atsu. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/kBy6lk0DPK — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 18, 2023

A morte de Atsu foi confirmada neste sábado. O jogador ganês, que representava atualmente o Hatayspor, da Turquia, estava desaparecido desde a madrugada de dia 6 de fevereiro, data do sismo que atingiu a Turquia e a Síria. O corpo foi agora resgatado dos escombros, mas sem vida.