Luís Montenegro, líder do PSD e conhecido adepto do FC Porto, foi instado a comentar as os incidentes que marcaram a Assembleia-Geral dos dragões na segunda-feira.

«Fiz parte, nas últimas eleições, de um órgão, o Conselho Superior, mas nunca tive nenhuma intervenção e não é agora que vou ter. Não vou fazer comentários, mas é evidente que ninguém gostou de ver o que foi público», disse o líder social-democrata aos jornalistas, à margem de um evento partidário em Albufeira.

Montenegro também não revelou se concorda com as alterações estatutárias propostas na AG do FC Porto, adiada para o próximo dia 20.

«Nem faço ideia quais são, com franqueza», frisou.

O Ministério Público, recorde-se, já abriu um inquérito aos episódios registados na AG dos portistas. A revisão estatutária pode ser retirada da apreciação aos sócios e, caso tal aconteça, a reunião magna prevista para a próxima segunda-feira corre risco de ser cancelada.