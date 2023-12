O AZ Alkmaar perdeu em casa (2-1) esta quarta-feira, na reta final do jogo com o NEC, que tinha sido interrompido em finais de outubro, aos 89 minutos, depois de Bas Dost ter caído no relvado e se suspeitar de uma situação clínica grave.

Esta quarta-feira, jogaram-se os últimos minutos da partida e a formação da casa não foi capaz de alterar o resultado que se verificava na altura.

Isso significa que Bas Dost, que está afastado da competição depois de colocar um desfibrilhador interno, acabou por ser importante na vitória, já que tinha apontado o primeiro golo do jogo, a 29 de outubro.

Com este resultado, o AZ mantém a terceira posição no campeonato. Já o NEC sobe para o 12º lugar.

Ajax confirma vitória a sobe a sexto

Também se jogaram esta quarta-feira os últimos seis minutos do jogo entre o RKC Waalwijk e o Ajax, suspenso a 30 de setembro, depois de um choque entre o guarda-redes Etienne Vaessen e o avançado Brian Brobbey.

O Ajax vencia por 3-2 e manteve o resultado, pelo que está agora no sexto lugar da Eredivisie.