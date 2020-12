Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa o triunfo sobre o Vitória de Guimarães, no desempate por penáltis, e consequente passagem à final four da Taça da Liga:

«Não precisávamos de chegar aos penáltis para passar, tendo em conta o que fizemos nos noventa minutos. Fizemos um jogo praticamente dentro do meio-campo do Vitória. Obrigámos o adversário a jogar muito atrás. A força ofensiva do futebol do Benfica é muito grande, e obriga os adversários a jogar quase sempre dentro da sua grande área, onde acabam por ficar 18 ou 19 jogadores. O espaço fica reduzido, mas o ataque posicional do Benfica tem muita qualidade, e vai criando oportunidades atrás de oportunidades. O Vitória marcou na única vez em que foi à nossa baliza. No jogo todo fizeram dois remates. Mas o futebol é isto mesmo, não ganha quem faz mais remates ou tem mais posse de bola. Normalmente ganha essa equipa. Achei que foi um jogo, mais uma vez, em função do momento e da forma como tivemos que jogar. Há quem diga que os penáltis são uma lotaria, mas é mentira. Não é lotaria, é qualidade.»

[já disse que os penáltis não são sorte nem lotaria, mas o Benfica foi feliz por chegar ao desempate por penáltis?] «Essa pergunta tinha fundamento se o Benfica não tivesse criado oportunidades. O Benfica teve N oportunidade para marcar. Não foi uma sorte chegar à igualdade. Pelo contrário, com alguma sorte chegava aos 90 minutos com a eliminatória resolvida. O Benfica tem oito, nove ou dez jogadores que marcam muito bem penáltis. Estava confiante, mas não queria que isso acontecesse. Com as substituições fui colocando a equipa sempre mais em risco.»

[a equipa está preparada para jogos mais exigentes, como por exemplo a Supertaça, que está próxima?] «Este foi um teste exigente. Jogámos contra o quinto classificado, uma equipa que afastou o Benfica da final four da época passada. Às vezes esses jogos até se tornam mais fáceis. Tivemos um jogo difícil, pela qualidade do Vitória, sobretudo defensivamente.»

[sobre a prestação defensiva do Benfica] «O Vitória fez um remate à baliza na primeira parte. Não teve situações de golo. Não criou problemas defensivos. Falhámos alguns passes? Falhámos. Quem não falha? Nunca senti, neste jogo, que a equipa do Benfica tivesse problemas defensivos para parar a qualidade de jogo ofensivo do Vitória.»