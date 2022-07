Esta foi a semana em que Robert Lewandowski chegou finalmente a Barcelona, mas houve muitas outras grandes movimentações de mercado e uma tendência comum: os clubes de topo a abrirem e muito os cordões à bolsa pela contratação de defesas-centrais, de Mathijs de Ligt a Lisandro Martínez. O treinador do Bayern Munique falou em mercado «louco», numa crítica ao Barcelona. Mas, embora em circunstâncias bem diferentes, o crónico campeão alemão também é um dos responsáveis pela agitação do mercado esta época.

Embora Inglaterra continue a ser o campeonato com maior capacidade de investimento, o Bayern tornou-se um dos grandes protagonistas do mercado, com a saída de Lewandowski mas também com a contratação de Matthijs De Ligt, passando a ser nesta altura o segundo clube mais gastador, de acordo com o ranking elaborado pelo site Transfermarkt, atrás apenas do Arsenal.

Do lado dos vendedores, lidera o Manchester City, seguido do Ajax. O clube neerlandês voltou a lucrar muito com transferências, como a de Lisandro Martínez ou Sébastien Haller, mas esta época também está a investir forte. É de longe o clube fora das Big 5 que mais está a gastar, com 85 milhões de euros estimados em contratações como as de Steven Bergwijn ao Tottenham, de Calvin Bassey ao Rangers, ou o regresso de Brian Brobbey, que tinha sido transferido para o Leipzig. Além, claro, do português Francisco Conceição, não tanto pelo valor da transferência, mas pelo potencial

Também ficou definido por estes dias o futuro de mais alguns dos muitos jogadores de topo que estavam livres no mercado, a começar por Paulo Dybala. Mas essa lista é longa e tende a aumentar, com as dispensas de vários clubes de topo, que vão alimentando o carrossel com mais contratações, mas depois precisam de reduzir plantéis. O que ainda dura, sem meta à vista, é a expectativa em redor do futuro de Cristiano Ronaldo.

Entre os 20 maiores negócios da época, todos de jogadores que tiveram como destino as Big 5, há três jogadores portugueses. Pode consultar a lista aqui.

Quando faltam duas ou em alguns casos três semanas para o arranque dos campeonatos nas Big 5, o Maisfutebol continua a olhar semanalmente para as principais mudanças e curiosidades, bem como para as tendências do mercado.

Inglaterra

Erik Ten Hag foi ao «seu» Ajax buscar um reforço de peso para o centro da defesa, o argentino Lisandro Martinez. Junta-se a outro nome que o novo treinador do Manchester United foi buscar ao campeonato holandês: o lateral-esquerdo Tyrell Malacia, ex-Feyenoord. O dinamarquês Christian Eriksen, que chegou livre, é para já a outra cara nova do United. Vários dos muitos dispensados já encontraram destino – como Pogba (Juventus), Matic (Roma) e agora Jesse Lingard, a caminho do Nottingham Forest, jogadores como Cavani ou Juan Mata ainda estudam opções. Depois há, claro, Cristiano Ronaldo, que ainda não se apresentou. O treinador continua a ter um discurso inclusivo em relação ao internacional português, mas o tempo passa e o processo arrasta-se.

Também o Chelsea apostou forte num defesa central, contratando Kalidou Koulibaly ao Nápoles. Os «Blues» também já fecharam a contratação de Sterling ao Manchester City, mas não devem ficar por aqui. O campeão City movimentou-se mais cedo, contratando Erling Haaland e o médio Kalvin Phillips, num negócio com o Leeds estimado em pouco menos de 50 milhões de euros, mas também é expectável que aconteçam mais movimentações, quando o português Bernardo Silva, nomeadamente, continua a ser um dos nomes regulares nas notícias de mercado.

O mercado doméstico continua a ser forte em Inglaterra. Quatro das cinco maiores vendas do futebol inglês até agora aconteceram aliás entre clubes da Premier League: além dos jogadores transferidos do City, Sterling para o Chelsea e Gabriel Jesus para o Arsenal, ou de Kalvin Phillips, houve ainda Richarlison, do Everton para o Tottenham num negócio de 58 milhões.

Também houve baixas relevantes em Inglaterra. O Liverpool, por exemplo, viu sair o histórico Sadio Mané para o Bayern Munique, entre vários outros jogadores, de Minamino a Origi. O Chelsea também viu sair vários jogadores, como Romelu Lukaku, cedido ao Inter depois de uma época de inadaptação, Antonio Rudiger, que rumou ao Real Madrid, ou Andreas Christensen, reforço do Barcelona, ambos a custo zero.

Do lado das contratações, o recorde é ainda os 75 milhões do negócio entre Liverpool e Benfica para a contratação de Darwin Nuñez, mas o principal gastador é nesta altura o Arsenal, graças sobretudo às contratações de Fábio Vieira ao FC Porto e de Gabriel Jesus e agora Zinchenko ao Manchester City. Atenção ainda à abordagem ao mercado do promovido Nottingham Forest, que pescou na Alemanha, contratando o avançado Taiwo Awoniyi ao Union Berlim, o lateral Omar Richards ao Bayern e o central francês Niakhaté ao Mainz, além de ter contratado o lateral galês Neco Williams, que era jogador do Liverpool e brilhou na época passada no Fulham de Marco Silva, e agora Lingard, depois de já ter garantido por empréstimo outro reforço em Old Trafford, o guarda-redes Dean Henderson.

Além de Fábio Vieira, o contingente português na Premier League ganhou ainda Palhinha, contratado ao Sporting pelo Fulham, e Fábio Carvalho, reforço do Liverpool depois de brilhar no Championship precisamente sob o comando do treinador português. Em sentido contrário, Fábio Silva deixou esta semana a equipa mais portuguesa da Premier League, o Wolverhampton de Bruno Lage, cedido ao Anderlecht. Os Wolves continuam discretos no mercado, mas ainda falta mais de um mês.

Espanha

Consumada a chegada de Robert Lewandowski a Barcelona. Os catalães conseguiram mesmo tirar partido da vontade do avançado polaco em deixar o Bayern Munique, ao fim de oito épocas em que se tornou uma das maiores referências goleadoras de sempre do clube. Aos 33 anos, o melhor jogador do mundo para a FIFA em 2020 e 2021 torna-se o rosto de um Barcelona a arriscar tudo em nome do regresso aos tempos de glória. Em incumprimento das regras salariais impostas pela Liga, os catalães antecipam receitas para poderem mexer-se com estrondo no mercado – a Lewandowski junta-se Raphinha -, enquanto procuram em simultâneo reduzir massa salarial forçando por exemplo a saída de Frenkie de Jong e continuam a dispensar jogadores, como Umtiti ou Braithwaite. O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, chamou-lhe uma «estranha e louca» abordagem ao mercado.

No Real Madrid, Carlo Ancelotti já garantiu que o clube não volta ao mercado, depois de ter negociado cedo com o Mónaco aquele que é até agora estimado como o reforço mais caro deste mercado de verão, o jovem internacional francês Aurélien Tchouameni, e contratado Antonio Rudiger, livre depois de terminar contrato com o Chelsea. O campeão europeu viu de resto sair alguns históricos, como Marcelo, Gareth Bale ou Isco, além de ter acordado com a Fiorentina a transferência de Luka Jovic. O mesmo aconteceu no Atlético de Madrid, que viu partir Luis Suarez, Hector Herrera ou Sime Vrsaljko e continua discreto no mercado: até agora só chegaram o belga Axel Witsel e Samuel Lino, ex-Gil Vicente.

Tirando a agitação no Camp Nou, é um mercado comedido em Espanha, para já. O Sevilha apenas contratou até agora o central Marcão, que passou por Rio Ave e Desp. Chaves e chega do Galatsaray. O Valencia, agora de Gennaro Gattuso, apenas contratou o extremo Castillejo, que chega do Milan, depois de ter assegurado em definitivo o avançado Hugo Duro.

As principais movimentações fazem-se de resto a nível interno. Entre elas a mudança do avançado Brais Mendez do Celta de Vigo para a Real Sociedad, que também contratou Mohamed-Ali Cho, jovem promessa francesa, ao Angers. Do clube basco saiu por seu lado Willian José para reforçar o Betis, que também se reforçou com o central Luiz Felipe, em fim de contrato com a Lazio, além de ter renovado com o eterno Joaquín. O Villarreal, que garantiu o regresso a Espanha do guarda-redes Pepe Reina, tem em mira outro veterano de luxo, o uruguaio Cavani. De saída está por seu lado o português Daniel Carriço, com muitos anos de futebol espanhol, que rescindiu com o recém-promovido Almeria.

Alemanha

A Bundesliga perdeu as suas duas grandes referências ofensivas: Robert Lewandowski e Erling Haaland, que trocou o Dortmund pelo City. Mas o Bayern Munique não perdeu tempo a passar uma mensagem ao mercado depois da saída de Lewandowski para o Barcelona, com a demonstração de força da contratação de Matthijs de Ligt à Juventus, num negócio estimado em 67 milhões de euros. Os crónicos campeões juntam o central neerlandês a Sadio Mané, cedo contratado ao Liverpool e recém-coroado, uma vez mais, melhor jogador africano do ano, bem como a dois reforços que chegaram do Ajax, o médio Gravenberch e o lateral Mazraoui. Citando Nagelsmann, o Bayern também está bastante «louco» este verão.

O Dortmund terá que lidar com a difícil situação pessoal de Sebastian Haller, diagnosticado com um tumor nos testículos durante a pré-época, ele que tinha chegado como potencial sucessor de Haaland. Mas o clube conta com vários outros reforços, a começar por Karim Adeyemi, grande promessa do futebol alemão.

Embora haja um enorme fosso entre o investimento de Bayern e Dortmund e outros clubes, há várias outras movimentações interessantes na Bundesliga. Além de Mario Gotze, o Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa, contratou o avançado argentino Lucas Alario ao Bayer Leverkusen, bem como o francês Kolo Muani, ex-Nantes, tendo ainda assegurado em definitivo o norueguês Hauge ao Milan. O Leverkusen ganhou por sua vez a corrida por Adam Hlozek, promessa de 19 anos que chega do Sparta Praga.

À Bundesliga chegou de resto um reforço português: o defesa Diogo Leite é reforço do Union Berlin por empréstimo do FC Porto, juntando-se ao clube que conseguiu um notável quinto lugar na época passada e estará na Liga Europa.

Itália

A Roma deu um sinal de ambição com a contratação de Paulo Dybala. O argentino tinha terminado contrato com a Juventus e já é reforço para José Mourinho. Foi de resto uma semana agitada em Itália e marcada por duas saídas de peso – De Ligt da Juventus para o Bayern e Koulibaly do Nápoles para o Chelsea. A Juve não perdeu tempo e foi buscar ao rival Torino um sucessor para De Ligt: o brasileiro Gleison Bremer.

Também Zlatan Ibrahimovic ficou com o futuro definido. Aos 40 anos, o avançado sueco renovou por uma temporada com o Milan. Mais um caso resolvido, no meio de tantas saídas e também entradas de primeiro plano esta época na Serie A. O futebol italiano perdeu Chiellini, que rumou a Los Angeles, Morata, de volta ao Atlético Madrid, Insigne, que também se mudou para a MLS, ou Arturo Vidal, que trocou o Inter pelo Flamengo. Dries Mertens, que terminou contrato com o Nápoles, continua com o futuro em aberto.

Em contrapartida, chegaram nomes como Di María e Pogba, ambos reforços da Juventus, ou Lukaku, de volta ao Inter por empréstimo do Chelsea. O Inter também contratou a custo zero o guarda-redes Onana, ex-Ajax, e o arménio Henrikh Mkhitaryan, que terminou contrato com a Roma. O campeão Milan reforçou-se com o belga Divock Origi, que terminou contrato com o Liverpool, além de ter garantido em definitivo Florenzi junto da Roma e Júnior Messias, ex-Crotone.

França

Depois do avultado investimento em Portugal, com as contratações de Vitinha e Nuno Mendes, o PSG entrou na fase de emagrecimento do seu extenso e luxuoso plantel. Já foram descartados da digressão ao Japão vários jogadores – Wijnaldum, Rafinha, Herrera, Draxler e Kurzawa, mas a lista deve aumentar, quando o novo treinador, Christophe Galtier, diz que quer ficar com um plantel de apenas 21 jogadores e mais alguns jovens. Mais uma lista de dispensas de luxo para continuar a agitar o mercado.

Mas o PSG ainda não parou de contratar. Pode vir a receber nomeadamente o português Renato Sanches, que vai deixar o Lille. O clube agora treinado por Paulo Fonseca já assumiu que o destino do médio será o Milan ou o PSG.

O mercado de verão na Ligue 1 tem estado intimamente ligado ao futebol português. O Lille, além do médio francês Rémy Cabella e do avançado marfinense Mohamed Bayo, contratado ao Clermont-Foot, também foi buscar o central Alexsandro ao recém-promovido Desp. Chaves. Chancel Mbemba, central que deixou o FC Porto no final da época, é reforço do Marselha. Ao Velódromo pode ainda chegar Nuno Tavares, lateral português do Arsenal.

Ainda que muito longe de se aproximar da capacidade financeira do PSG, a anos-luz dos outros clubs da Ligue 1, o Marselha tem sido dos clubes mais ativos no mercado, tendo já contratado também o colombiano Luis Suarez ao Granada, Jonathan Clauss ao Granada ou Rúben Blanco ao Celta Vigo, um guarda-redes mais para colmatar a saída do histórico Mandanda. Além disso assegurou em definitivo Pau Lopez, o guarda-redes titular, bem como Milik ou Guendouzi. O Lyon, apostou até aqui em jogadores livres, recuperando Alexandre Lacazette, ex-Arsenal, e Corentin Tolisso, ex-Bayern Munique, enquanto o Mónaco, depois do enorme encaixe com a transferência de Tchouameni para o Real Madrid, contratou o japonês Minamino, que chega do Liverpool, bem como o avançado suíço Breel Embolo, ex-Borussia MGladbach.