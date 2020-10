Fernando Santos, selecionador de Portugal, em declarações no final do empate (0-0) entre Portuga e Espanha, no Estádio de Alvalade:

«Treinar mais e jogar menos, sim, seria fundamental. Se os clubes que treinam todos os dias se queixam que precisam de mais tempo para treinar, então uma seleção que não treina...

Sobretudo antes deste jogo. Tínhamos planeado um treino mais longo na terça-feira de manhã, para trabalhar alguns aspetos importantes, mas fomos confrontados com a situação de José Fonte, já não treinámos e fizemos apenas uma sessão de meia hora à tarde. Até para os jogadores seria importante treinar.

Eles saem daqui, vão para os clubes, trabalham uma ideia, depois voltam e têm de se adaptar a uma ideia diferente. Por isso gostava de treinar mais e jogar mais. Não sendo possível, gostava de treinar mais e jogar menos.