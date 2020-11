DESTINOS é uma rubrica do Maisfutebol: recupera personagens e memórias dessa década marcante do futebol. Viagens carregadas de nostalgia e saudosismo, sempre com bom humor e imagens inesquecíveis. DESTINOS.

VALDO: Benfica (1988 a 1991 e 1995 a 1997)

Valdo Cândido de Oliveira Filho. Até o nome respira classe. Valdo, um dos grandes génios a pisar os relvados do futebol nacional nos anos 80 e 90. Duas vezes campeão nacional pelo Benfica (1989 e 1991), vencedor da Taça de Portugal (1996) e da Supertaça (1989).

Mais do que as taças, a poesia no pé direito. Os movimentos leves, etéreos, como se pisasse nuvens de algodão durante 90 minutos. Valdo é uma das memórias mais doces do nosso futebol de outros tempos, o cavalheiro do passe e do drible, dos livres suaves e dos cantos venenosos. Sim, foi ele o autor do cruzamento para a mão de Vata, a segunda mais famosa das mãos dessa década. Cinco temporadas de águia ao peito, mas muito mais. Pela seleção do Brasil fez 45 jogos e 4 golos, esteve nos Mundiais de 1986 e 1990, privou com Sócrates e Zico.

O DESTINOS encontra-o em Brazzaville, capital da República do Congo. É nesse país que Valdo, o poeta da Luz, treina a seleção principal, a seleção de sub23 e a seleção de sub17. Desperta sempre às quatro e meia da manhã, prepara e paga do próprio bolso 70 pequenos-almoços, treina debaixo de um sol abrasador duas vezes por dia, chega a casa cansado, como conta ao Maisfutebol.

Saudades? Da casa que tem em Lisboa há mais de 30 anos. E da família, claro. Uma família de sportinguistas e belenenses. Valdo é o único benfiquista, mas tem boas razões para isso.



VALDO NO BENFICA:



1988/89: 33 jogos, 5 golos (Campeão)

1989/90: 36 jogos/4 golos (2º lugar)

1990/91: 30 jogos/5 golos (Campeão)

1995/96: 39 jogos/6 golos (2º lugar)

1996/97: 43 jogos/9 golos (3º lugar)



TOTAL: 183 jogos/29 golo

TROFÉUS: dois campeonatos, uma Taça de Portugal uma Supertaça

Maisfutebol – Valdo, boa noite. Aí em Brazzaville já é tarde.

Valdo – Boa noite. É, depois de falar convosco vou dormir. Mas para Portugal é um prazer falar, é o meu país adotivo.

Está há quantos anos aí no Congo?

Em fevereiro de 2021 completarei quatro anos aqui. Eu era comentador do Canal Plus, mas não era o meu forte. As pessoas diziam que eu defendia em demasia os jogadores. Sou mais da paz, não gosto de criticar e talvez a mensagem não passasse muito. Então, um amigo meu chamado Henrique, que tinha contactos aqui no Congo, perguntou-me se eu estaria em abraçar este projeto, começando pelas seleções jovens. Vim cá conhecer as condições, achei as pessoas maravilhosas, vi miúdos interessantes e dois meses depois voltei. Acertámos tudo e cá estou já há quatro anos. O tempo passa rápido.

Tem algum português a trabalhar consigo?

O único que eu convenci a vir para cá foi o Sérgio Louro [guarda-redes do Sporting de 1983 a 1993]. Ele é o meu treinador dos guarda-redes. A esta altura deve estar em Paris e amanhã chega cá para começarmos a preparar o duplo confronto contra a Suazilândia.

Quais são os objetivos do Valdo a curto/médio prazo com a seleção do Congo?

Queremos estar na CAN e isso vai depender muito destes dois jogos contra a Suazilândia. Se ganharmos os dois jogos, ficamos com um pé e meio na CAN. O Senegal está na frente do grupo, depois estamos nós a lutar com a Guiné-Bissau para a qualificação. Eles têm um duplo confronto com o Senegal e, à partida, o Senegal é mais forte. Tem uma seleção muito forte, são o papão do grupo. A maior parte dos meus futebolistas atua nas segundas divisões. O campo é sintético, daqueles duros, e os adversários têm muito problemas. Faz muito calor aqui, à tarde é sempre 40 graus.

Há algum jogador a atuar em Portugal nas suas seleções?

Tinha o Gaius Makouta. Ele esteve uns anos no Sp. Covilhã, depois foi contratado pelo Sp. Braga e agora está a jogar na Bulgária [Beroe]. Tenho muita confiança nele. É alto, tem técnica e faz golos. É o ídolo da torcida aqui do Congo. Se o Sp. Braga o recuperar, poderá fazer um grande negócio. É um rapaz com personalidade, passou dois anos na Covilhã sozinho.

Como é a vida em Brazzaville com a pandemia?

Podemos dizer que a pandemia não chegou aqui. Eu ando sempre de máscara, mas sou dos poucos. Há pouquíssimos casos de infetados e ainda menos mortes, claro. Não sei se tem a ver com o calor excessivo. É uma cidade com alguma beleza, mas não é a minha querida Lisboa (risos). Eu aqui tenho uma vida de dedicação total ao futebol. Levanto-me todos os dias às quatro e meia da manhã. Faço o pequeno-almoço para os meus meninos, 70 todos os dias. E pago tudo do meu bolso, não é a federação. Compro, embalo, faço o leite, faço o sumo. Comemos juntos e às seis e meia eu apito. É a hora de irmos para o campo de treino. Começamos a treinar às sete, porque às oito o calor começa a ser insuportável. Volto para casa, tomo um banho, atravesso a rua e vou trabalhar umas horas na federação. Ao final da tarde dou treino à seleção principal. O problema é que o jogo é no dia 12 e a maior parte dos jogadores chegam no dia 10. É falar, fazer um trabalhinho tático e ir para o jogo.

VÍDEO: o melhor de Valdo num Fiorentina-Benfica

Nunca teve um convite para ser treinador em Portugal?

Tenho 56 anos, estou a ficar cansado (risos). Quero voltar para casa em Lisboa e se conseguir trabalhar na I ou II Liga, ou mesmo num projeto bom na formação, claro que aceito. Quando sair do Congo, posso dizer que eu é que deixei aqui preparadas estas novas gerações. O meu meio-campo dos sub17 tem qualidade para jogar em qualquer país do mundo. Eu sou calminho, mas como treinador sou muito chato. Estou sempre a fazer reparos sobre os detalhes.

Então continua a ter casa em Portugal?

Há 33 anos. A minha terra é Lisboa, moro na Rua General Firmino Miguel. É lá a minha casa.

A prioridade é voltar para a sua família.

Está na hora, dentro em pouco terá de ser. Foram muitos anos a dormir fora de casa. A brincar, eu dizia muitas vezes ao Ricardo Gomes, meu colega de quarto durante 12 anos, que dormi mais vezes com ele do que com a minha mulher. Essa é a nossa frase. Eu trato-o por ‘Bacana’, é uma pessoa maravilhosa. Eu, ele e o Mozer somos os ‘Bacanas’. Criámos uma grande amizade, o Ricardo é um dos meus melhores amigos. Agora estamos fisicamente longe, mas vamos falando por telemóvel. Peguei nos filhos dele ao colo, agora ele já é avô. Esse é o lado bonito do futebol, há muita gente boa, não é tudo mau.

O Valdo e o Ricardo Gomes chegaram ao Benfica em 1988. Como é que foi esse processo?

Eu tinha 24 anos. Eu nunca quis sair do Brasil, fui sempre apaixonado pelo meu país. Se não sentirmos nada quanto toca o hino nacional, então temos de mudar de profissão. O empresário Manuel Barbosa apareceu em Porto Alegre e eu não ganhava nada de especial no Grémio. Nessa altura eu até estava a construir a casa dos meus pais. O Manel chegou com a proposta e até me lembro de uma coisa engraçada. No papel estava escrito ‘Sport, Lisboa e Benfica’ e eu pensei para mim: ‘estou a jogar para caramba, já tenho três clubes atrás de mim’. O Sport era aquele verde e branco, Benfica também conhecia, só não conhecia o Lisboa. Disse isso ao Manuel Barbosa e ele disse ‘és parvo, pá, isso é só um clube, é o Benfica’. Bem, cheguei e encontrei uma estrutura maravilhosa, adaptei-me rapidamente. Nunca fui muito de complicar, queria era jogar à bola. Tínhamos uma grande equipa, um deles o Chalana. Esse Fernando Chalana era de outro planeta. Não dá para compará-lo ao Messi, são outros tempos, mas antes dele ter as lesões… nossa, jogava muito.

Ele nessa altura já tinha 30 anos.

A única coisa que ele fez mal foi ter ido para França, para o Bordéus. Aquilo lá faz um frio danado. Se ele tivesse ido para a Espanha teria sido melhor. Eu ria-me muito com ele. Vinha ter comigo e dizia: ‘Sócio, aqui só eu é que cheiro o futebol. Agora sou eu e você, só nós é que cheiramos o futebol’.

O Toni era o treinador da equipa e o Eusébio era um dos adjuntos.

O Jesualdo era o adjunto e o King estava ali. O King era o King, entrava, saía, falava. Vida longa ao Rei. Posso dizer que era amigo dele, apesar de ser mais jovem. Tive várias vezes o prazer de almoçar na Tia Matilde com ele. Veja quem estava à mesa: eu, o King, António Simões, o intruso Hilário, que era do Sporting, e o mister Toni. Ouvi coisas maravilhosas. Quando estamos sentados com o Eusébio e o Simões só temos de ouvir, não podemos falar nada.

Almoços incríveis.

O Eusébio chamava-me Valdinho. ‘Valdinho, uma vez fui inaugurar o estádio Beira Rio [Porto Alegre] e o guarda-redes deles disse à barreira para abrir. Eu disse-lhe que ele estava maluco, que não era o Ferreira que ia marcar, pá. Rematei à baliza, puuum, ao ângulo. Fui ter com o guarda-redes e disse-lhe ao ouvido que o meu nome é Eusébio’. Eu ouvi milhares de histórias dessas à mesa com eles. A morte dele foi uma grande perda. Era um homem único.

VÍDEO: um golo fantástico de Valdo na Luz (imagens RTP)

O Valdo jogou com Zico, Sócrates, Bebeto, Romário. Isso é o topo dos topos.

Eu só não queria atrapalhar (risos). Apanhei quatro gerações na seleção do Brasil. O Leão que vinha dos anos 70, Edinho, Óscar, Sócrates, Alemão, Careca, Renato Gaúcho, Dirceu, Cerezo, o grande mestre Luisinho, que jogou no Sporting. E o Branco, Leandro, Zico. Eu nasci numa terrinha com 600 habitantes, Siderópolis. Quando eu tinha 14 anos, disse ao meu tio Nascimento: ‘faça a seleção da Copa de 82 e deixe uma vaga no meio-campo’. ‘E faço o quê com essa vaga?’. ‘Escreva aí: Valdo’. Ele foi dizer à minha mãe que eu estava louco, à minha mãe Lúcia. E a minha mãe disse assim: ‘se ele diz que vai jogar na seleção, então ele vai jogar na seleção’.

E jogou 45 vezes.

O grande segredo, digo isto muitas vezes aos meus atletas, é conhecer bem as nossas limitações. Dessa forma diminuímos a nossa margem de erro. Alguns julgam que jogam mais do que jogam, querem fazer a diferença e só fazem asneiras. Vejo isso em muitos colegas do Neymar e do Messi. Eu fui reserva na seleção durante muitos anos. No Mundial de 1986 eu nem joguei, mas estava lá. E isso é importante. Tinha um colega meu que jogava muito, mas que se queixava ainda mais. E eu disse-lhe: ‘calma, o nosso nome está na convocatória, e se falares vais ter problemas’. O que se podia dizer do Zico, do Romário e do Bebeto? Eles faziam a diferença. Não davam para trás, mas faziam a diferença para a frente e nós estávamos lá para equilibrar. Esse meu colega foi protestar não sei o quê e nunca mais foi convocado.

O Valdo não jogou no Mundial de 86 mas em 1990 foi titularíssimo.

Fomos eliminados no melhor jogo que fizemos, contra a Argentina. Mandámos três bolas aos ferros e viemos embora. A Argentina não jogou nada e qualificou-se. As seleções de 86 e 90 eram muito boas, mas o génio [Maradona] acordou 30 segundos e deu cabo de nós. Ele era fantástico. Aquelas coxas, o pé esquerdo, não havia forma de lhe tirar a bola. Completamente maluco, como todos os génios. Em 86 eu vi o Boniek, Platini, Tigana, estar na Copa do Mundo era fantástico. Havia magia. Hoje é diferente, há muitos bons jogadores, mas no passado havia mais génios. Hoje há muita pancadaria, muita luta no meio-campo. Eu tento passar a ideia de ter a bola e jogar mais à bola. Se jogarmos bem à bola, a imprensa é obrigada a falar de nós. Tenho uma ligação com eles de pai para filhos.

Eles têm consciência de quem foi o Valdo no futebol?

Quando eu cheguei, não. Agora têm mais. Aqui há muita gente sem televisão ainda. A informação não chega como chega à Europa. Gosto muito disto, mas estou louco por voltar a Lisboa.

Foi em Lisboa que o Valdo bateu o canto para o golo da famosa mão do Vata.

Há a Mão de Deus e a há a Mão do Vata.





Valdo contra Van Basten na final de 1990

Percebeu logo que tinha sido com a mão?

Não, não. Estava muita gente na Luz e muita gente dentro da área. A minha ideia do lance é esta: o Eric Di Meco, um tipo fantástico, estava a agarrar o Vata pela cintura; depois ficou com medo e soltou-o, o Vata foi ao encontro da bola e tocou aqui na zona do braço. Mas o Vata diz sempre assim nas entrevistas: ‘quem sabe onde a bola tocou sou eu’ (risos). O Estádio da Luz moderno é lindo, mas o antigo… que inferno.

E depois há a final perdida contra o AC Milan.

Foi renhida. Mas veja o Milan (Valdo diz a equipa de cor): Galli, Tassotti, Costacurta, Baresi e Maldini; Ancelotti, Rijkaard e Gullit; Donadoni, Van Basten e Evani. Eles tinham ganho tudo na Europa. O deus do golo era o Van Basten. Não tinha estilo nenhum de jogador, mas era incrível. Mas o que mais me impressionava era o Rijkaard. Grande, forte, ganhava tudo no ar. ‘Cracaço’! Ainda jogou uns tempos no Sporting, não foi? Eles eram difíceis, nunca entravam em pânico. Tudo era tranquilo e norma. A bagagem que eles tinham dava-lhes isso. Discutimos o resultado até ao fim, mas eles eram mais fortes e tinham mais experiência. ‘Cabelo branco tem o seu valor’, dizia o meu avô.

E os jogos contra o Sporting e o FC Porto como eram?

Muito duros. Bem, se na altura houvesse VAR… eu não sou especialista, mas agora perde-se cinco minutos às vezes a ver uma falta normal. No meu tempo, com VAR. Ui, ui. Hoje há bons jogadores, mas o meu Benfica tinha três suecos internacionais, cinco brasileiros internacionais, dois angolanos internacionais e muitos portugueses internacionais. O nível era alto. E o Porto? Grandes equipas. Geraldão, Branco, André, tudo jogadores de seleção. E os estádios eram mais imponentes. Eu cheguei a jogar na Luz com 100 mil pessoas. Está a imaginar a reação dos jogadores que chegavam lá e viam aquilo cheio? Mas o que mais me irrita é outra coisa. Hoje em dia para alguém falar com um futebolista… é mais difícil do que falar com o Obama. As pessoas pagam bilhete, quotas e nem sequer podem estar perto dos atletas do clube.

É verdade.

A proteção é excessiva, é tudo fechado. Eles têm de se lembrar que todos vão deixar de jogar. Como o Pelé e o Eusébio deixaram um dia. Digo isto muitas vezes: tudo o que eu tenho e tudo o que eu ponho na mesa existe porque milhares de pessoas estiveram dispostas a pagar bilhete para me ver jogar. Dou muito valor a isso e nunca me esquecerei de onde eu vim. O futebol é estranho agora. Já falei do meu capitão dos sub17 a vários clubes portugueses. Joga muito, muito. Ainda ninguém fez nada. Daqui a pouco vai aparecer a jogar em Inglaterra e as pessoas vão admirar-se.

Qual foi o melhor golo que marcou pelo Benfica?

Marquei um muito bonito ao Sp. Braga, logo à minha chegada. Depois fiz um ao Académico de Viseu na Luz, esse foi o mais bonito. Driblei quatro ou cinco, o guarda-redes saiu e bati de pé esquerdo ao ângulo. E depois fiz um ao Bayern, ao Kahn, muito bom. Eu gostava de fazer golos, mas gostava mais de servir os colegas. Até o meu pai me dava na cabeça por causa disso.

Quem foi o melhor jogador que teve ao lado no Benfica?

João Vieira Pinto. Um autêntico génio. Nem vale a pena falar no Chalana, esse era de outro planeta. O Joãozinho tinha tudo, a impulsão, o remate. Às vezes parecia que ia perder a bola e lá conseguia ficar com ela. Adoro o João, amo. É um amigaço. Foi um jogador fantástico e carregou muitos anos o Benfica às costas. Quando voltei ao Benfica, em 1995, voltei por causa dele. Eu achava-o fantástico e queria muito jogar com o João. Achei que seria fácil e que íamos fazer a dobradinha. Com o Rui Costa joguei pouco tempo. Pediram-me para indicar um número dez, quando eu saí para o PSG, e eu disse que já estava no Benfica: Rui Costa. Ficaram muito surpreendidos, mas eu disse que só precisava de uma oportunidade.

E o melhor treinador?

António Oliveira, o grande Toni. Ele e o Eriksson complementavam-se, mas o Toni, genericamente, era melhor. O Artur Jorge tinha uma coisa especial: levava o jogador a acreditar que era o melhor do mundo, era o ponto forte dele. Com o Artur eu entrava em campo a pensar ‘eu sou o cara’. O PSG é o que é, em grande parte, por culpa do Artur. Revolucionou o clube. Não digo que o PSG era mais forte, mas tínhamos quatro estrangeiros de grande nível: eu, Ricardo Gomes, Raí e Weah. E só podiam jogar três. O resto eram franceses e todos de alto nível. Hoje quantos franceses tem o PSG? Mbappé, Kimpembe… o resto são estrangeiros graduados, tropa de elite. Eu amo o PSG, fui muito feliz lá, mas a camisola deles ainda não mete medo na Europa. Quando ganhar uma Champions, ganhará mais. É como o Milan. O gigante que tremeu em Vila do Conde não é sequer uma sombra do Milan dos anos 80 e 90. E ainda por cima sem o Ibrahimovic. Ah, Eriksson: bom treinador, mais recatado. O Toni era mais expansivo, era o homem do futebol de rua.

Que mensagem quer enviar para Portugal, a partir de Brazzaville?

Primeiro, umas palavras para os benfiquistas: foi um prazer enorme envergar o manto sagrado. Depois, para todos os portugueses: neste momento tão difícil, por favor procurem seguir à risca as indicações médicas. Não podemos vacilar. Um pouco mais de paciência, alguém vai encontrar a vacina e até lá não podemos facilitar.

OUTROS DESTINOS:



1. Adbel Ghany, as memórias do Faraó de Aveiro

2. Careca, meio Eusébio meio Pelé

3. Kiki, o rapaz das tranças que o FC Porto raptou

4. Abazaj, o albanês que não aceita jantares

5. Eskilsson, o rei leão de 88 é um ás no poker

6. Baltazar, o «pichichi» desviado do Atl. Madrid

7. Emerson, nem ele acreditava que jogava aquilo tudo

8. Mapuata, o Renault 9 e «o maior escândalo de 1987»

9. Cacioli, o Lombardo que adbicou da carreira para casar por amor

10. Lula, da desconhecida Famalicão às portas da seleção portuguesa

11. Paille, a aventura estragada por Domingos antes do álcool e a prisão



12. Samuel, a eterna esperança do Benfica

13. Lars Eriksson, o guarda-redes que sabe que não deu alegrias

14. Wando, um incompreendido

15. Doriva, as memórias do pontapé canhão das Antas

16. Elói, fotos em Faro e jantares em casa de Pinto da Costa

17. Dinis, o Sandokan de Aveiro

18. Pedro Barny, do Boavistão e das camisolas esquisitas

19. Pingo, o pedido de ajuda de um campeão do FC Porto

20. Taira, da persistência no Restelo à glória em Salamanca

21. Latapy, os penáltis com a Sampdória e as desculpas a Jokanovic

22. Marco Aurélio, memórias de quando Sousa Cintra se ria do FC Porto

23. Jorge Soares e um célebre golo de Jardel

24. Ivica Kralj e uma questão oftalmológica

25. N'Kama, o bombista zairense

26. Karoglan, em Portugal por causa da guerra

27. Ronaldo e o Benfica dos vinte reforços por época

28. Tuck, um coração entre dois emblemas

29. Tueba, ia para o Sporting, jogou no Benfica e está muito gordo

30. Krpan, o croata que não fazia amigos no FC Porto

31. Walter Paz, zero minutos no FC Porto

32. Radi, dos duelos com Maradona à pacatez de Chaves

33. Nelson Bertollazzi eliminou a Fiorentina e arrasou o dragão

34. Mangonga matou o Benfica sem saber como

35. Dino Furacão tirou um título ao Benfica e foi insultado por um taxista

36. António Carlos, o único a pôr Paulinho Santos no lugar

37. Valckx e o 3-6 que o «matou»

38. Ademir Alcântara: e a paz entre Benfica e FC Porto acabou

39. Chiquinho Conde, impedido de jogar no Benfica por Samora Machel

40. Bambo, das seleções jovens a designer de moda em Leeds

41. Iliev, sonhos na Luz desfeitos por Manuel José

42. Panduru, num Benfica onde era impossível jogar bem

43. Missé Missé, transformado em egoísta no Sporting

44. Edmilson: Amunike e Dani taparam-lhe entrada num grande

45. Jamir: «Gostava de ter dado mais ao Benfica»

46. Donizete continua um «benfiquista da porra»

47. Leandro Machado: «Se fosse mais profissional...»

48. Bobó, a última aposta de Pedroto

49. Rufai, o Príncipe que não quis ser Rei

50. Mandla Zwane, a pérola de Bobby Robson

51. Vítor Paneira e os trintões que quiseram ser como ele

52. Jorge Andrade, o FC Porto foi a maior deceção da carreira

53. Amunike e uma faca apontada a Sousa Cintra

54. Caio Júnior, ás em Guimarães

55. Luisinho: «Quem sabe jogar não precisa bater»

56. Marcelo: «Autuori preferiu Pringle, mas não ficou a ganhar»



57. Zé Carlos, o homem que Artur Jorge dizia ter «bunda grande»

58. Douglas: «Sousa Cintra entrou no balneário a pedir para eu jogar»



59. Ricky, nem Eusébio lhe valeu a titularidade no Benfica

60. Geraldão: «No FC Porto era obrigatório odiar Benfica e Sporting»

61. Paulo Nunes: «No Benfica não recebia e ainda queriam multar-me»

62. King e o sonho que morreu na marginal de Carcavelos

63. Lipcsei, num FC Porto que só teve rival em 2004

64. Alex, lenda do Marítimo: «Até Baggio me pediu a camisola»

65. Amaral: «Abaixo de Deus, o Benfica!»

66. Paulo Pereira e o polémico processo de naturalização no Benfica

67. Silas e o 'chapéu' ao Ajax: «Ate esgotámos o stock de marisco»

68. Magnusson: 87 golos no Benfica e nem um ao FC Porto

69. Zahovic e um coração dividido entre FC Porto e Benfica

70. Edmilson: «Nos 5-0, até os adeptos do Benfica bateram palmas»

71. Scott Minto: «Benfica era um gigante a dormir num manicómio»



72. Paulinho Cascavel e o Moët & Chandon de Guimarães

73. Paulinho César: «Falhei de baliza aberta no Bessa e morri no Porto»

74. Pesaresi: «Eu e o Porfírio eramos os bons malucos do Benfica»



75. Preud'Homme: «Cheguei e ouvi: 'era bom mas está velho'»

76. Butorovic, feliz quando o FC Porto ganha

77. Paredão, que em Inglaterra esteve para ser The Wall

78. Lemajic: «Nos 6-3 ainda defendi mais quatro ou cinco»



79. Esquerdinha: «Estava a mudar de roupa e entraram aos gritos: Penta!»

80. Alessandro Cambalhota: «Para Fernando Santos eu não levava nada a sério»



81. Gary Charles: «Saí do Benfica, estive preso e agora salvo vidas»

82. Vujacic: «Para haver tantos sportinguistas, tem de ser amor»

83. Rafael: «Queriam o quê, que tirasse o lugar ao Deco?»

84. Basaúla: «Qual é o mal de uma cerveja?»

85. Everton: «Um guarda-redes ou é louco ou é gay»



86. «Já disse aos amigos benfiquistas, penta é o Quinzinho»

87. Timofte: «O meu pé esquerdo era melhor do que o do Hagi»

88. Victor Quintana: «Era tosco, mas posso dizer que joguei no Porto»

89. Kostadinov: «O Domingos adorava chá, foi o tipo mais inteligente que vi»

90. Glenn Helder: «Perdi tudo no casino e no divórcio, mas a bateria salvou-me»

91. Tony Sealy: «O Damas era o Sean Connery, o 007 do Sporting»



92. Artur: «Saí do FC Porto porque stressei com o Fernando Santos»

93. Martin Pringle: «Antes de ir para o Benfica fui 'Navy Seal'»

94. Branco: «O Artur Jorge apanhou-me a imitá-lo e foi o fim do mundo»



95. Sokota: «Sou um jogador raro, fui infeliz no Benfica e no FC Porto»

96. Balakov: «Vivi ao lado da Luz e espiei muitos treinos do Benfica»

97. Drulovic: «O Robson não me convocou e disse 'não há lugar no avião'»



98. Serifo: «Fui herói em Leça, tive um enfarte e vivo do Rendimento Mínimo»

99. Edevaldo: «Joguei no genial Brasil-82 mas no FC Porto só fui feliz nas reservas»



100. O cambalacho, o gajo cool e o génio leonino: as escolhas de Rui Miguel Tovar

101. Roger Spry: «Só saí do FC Porto porque tinha o meu pai a morrer»



102. Elzo: «Preferi o Benfica ao Real Madrid só para conhecer o Eusébio»



103. Vlk: «No FC Porto chamavam-me lobo e uivavam no balneário»

104. Douala: «Jogar no Sporting foi mais difícil do que ser educador de infância»

105. Chiquinho Carioca e a «corrida do xixi» com Mozer no Bessa



106. Aílton: «Jogar no Benfica custou-me um divórcio doloroso»



107. Demol: «Sair do FC Porto foi o meu maior erro, passei a beber muito»

108. Edílson: «Entrei de pistola e o Amaral quase morria de susto»

109. Juskowiak: «O Mourinho era o polícia mau no balneário do Sporting»



110. Lobão: «Tive um 127 porque fui ganhar dinheiro a Portugal, não fui gastar»



111. Jorge Plácido: «Num almoço de seis horas pedi uma casa e assinei pelo Porto»

112. Ricardo Rocha: «Tive sete meses de salários em atraso no Sporting, incrível»

113. Brian Deane: «Benfiquistas viram-me à noite num bar e obrigaram-se a ir para casa»



114. Chippo: «Estava a jejuar e desmaiei no treino, o treinador do FC Porto não sabia»



115. Toni: «'Jogaste com o Rui Costa e andas aqui nas obras? Estás maluco?'»



116. Quevedo: «Em França fui lixeiro e apanhava m...., em Portugal fui campeão»

117: N'Dinga: «Estive mal, saí de Guimarães com a conta bancária a zeros»

118: Aloísio vs Ricardo Gomes: Não há FC Porto-Benfica com mais classe

119. Duílio: «O meu filho estava a morrer, prometi-lhe um golo e ele abriu os olhos»

120. Raudnei: «O técnico não me queria, mas o meu agente convenceu o presidente do Porto»

121. Duda: «Sobrevivi a queda de sete metros, esmaguei os nervos da cara»